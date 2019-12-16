Москва, , 15:41 — REGNUM Для граждан, уволенных с военной службы в органах Федеральной службы безопасности, может быть установлен временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Напомним, в настоящее время на законодательном уровне было установлено временное ограничение права гражданина России на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ.

По словам главы комитета Совета Федерации по законодательству Андрея Клишаса, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.

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