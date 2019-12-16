Ставрополь, , 15:52 — REGNUM Церемония вручения ключей от служебных автомобилей для строевых и территориальных подразделений ГИБДД состоялась на Ставрополье. Автопарк краевой Госавтоинспекции пополнили 143 новые машины, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе МВД России по региону.

Отмечается, что автомобили оснащены всем необходимым оборудованием современного патрульного транспортного средства сотрудников ДПС. В частности, имеется медицинское оснащение для оказания первой помощи попавшим в ДТП.

В ходе торжественной церемонии заместитель министра внутренних дел по Ставрополью Владимир Хомутов заявил, что улучшение материально-технической оснащенности полиции остается одним из приоритетных направлений работы МВД. По его словам, новый транспорт позволит повысить мобильность дежурных экипажей, что является существенным фактором в обеспечении дорожной безопасности.

Добавим, что служебные машины поступили на Ставрополье в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».