Рязань, , 15:40 — REGNUM Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении несколько должностных лиц министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Основанием для этого стала прокурорская проверка — надзорное ведомство нашло многочисленные нарушения при подписании госконтракта на ремонт дорог, сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, с августа по октябрь 2018 года должностные лица минтранса с нарушениями приняли работы по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Чиновники «простили» подрядчику автолабораторию без метрологической поверки, не зафиксировали должным образом дефекты покрытия проезжей части, допустили нарушения в расчёте глубины колеи.

На этот госконтракт из бюджета области потратили около четырёх миллионов рублей. В СК устанавливают обстоятельства преступления и выявляют виновных.