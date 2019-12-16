Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Сброс воды с крыш в историческом центре Петербурга и не только там должен сразу уходить по трубе под землю, а не на тротуар. Такое требование 16 декабря высказал губернатор города Александр Беглов, повторяя многолетние требования урбанистов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вообще нужно нам пересмотреть всю систему ливневой канализации. Конечно, надо, чтобы сброс воды был не на тротуар, а уже уходить непосредственно в ливневку, и при реконструкции зданий надо это уже предусматривать», — заявил Беглов на заседании правительства.

Градоначальник поручил подчиненным проработать этот вопрос и доложить ему о результатах.

С такой необходимостью согласился глава ГАТИ Олег Зотов. По его словам, ливневым воронкам уделяют особое внимание и при контроле за наледью, образованию сосулек и в целом состоянием фасада.

«Повреждения ливневых воронок приводят к повреждению фасада, и мы утрачиваем результаты капитального ремонта только из-за того, что эти ливневые воронки в зимний период оказываются забитыми», — сообщил он.

Напомним, локальные подтопления неоднократно возникали минувшим летом и осенью, приводя к остановке движения транспорта.

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