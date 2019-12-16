Ростов-на-Дону, , 15:38 — REGNUM Убыль населения Ростовской области растёт. Как следует из доклада, составленного специалистами Ростовстата, в период с января по октябрь 2019 года естественная убыль населения региона составила 15 тыс. 55 человек.

Доклад «Об итогах естественного движения населения Ростовской области» составлен на основе данных, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в январе-октябре 2019 года. Так, на Дону, по предварительным данным, зарегистрировано 31 тыс. 841 родившийся и 46 тыс. 896 умерших.

ИА REGNUM отмечает, что за восемь месяцев 2019 года в Ростовской области естественная убыль населения составила 12 тыс. 719 человек. Рост показателя по итогам десяти месяцев 2019 года составил почти 3 тыс. человек.

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