Уфа, , 15:41 — REGNUM 91 новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в Башкирии в следующем году. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании, 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, в 2020 году в Башкирии планируется заменить 72 ФАПа, в том числе 57 ФАПов будет заменено за счёт федерального бюджета. А 13 фельдшерско-акушерских пунктов возводятся в рамках адресной инвестиционной программы Башкирии. Ещё 6 ФАПов будут построены в целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Максим Забелин также сообщил, что в следующем году в Башкирии в рамках республиканской адресной инвестиционной программы предусмотрено 5 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство и проектирование 31 объекта, среди которых новые корпуса онкологического диспансера и кардиоцентра, Учалинской ЦГБ, ГБ № 1 в Октябрьском, поликлиники РКБ имени Гумера Куватова, а также городская больница Салавата.