Рим, , 15:30 — REGNUM Депутаты парламента Италии в понедельник, 16 декабря, не стали рассматривать поправку в законы о так называемой «легализации легкой марихуаны», то есть о праве продажи цветов конопли.

Поправка была внесена представителями правящих партий одновременно с многими другими в общем проекте экономического маневра (бюджета) страны на 2020 год, руководители парламента назвали это нарушением процедуры и заявили, что по таким вопросам необходимо вносить отдельные законопроекты.

Депутаты от одной из трех правящих партий — «Движения 5 звезд» в ответ предположили, что на руководителей нижней палаты парламента оказали давление представители правоцентристских оппозиционных партий, выступающие против любых «легализаций».