Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:52 — REGNUM Заместитель министра образования, науки и технологий Танзании Уильям Оле Наша посоветовал начать преподавание языка суахили в высших учебных заведениях Франции. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление замминистра, сделанное во время открытия официальной встречи представителей вузов Танзании и Франции, прошедшей в Дар-эс-Саламе.

По информации журналистов издания, в рамках мероприятия, прошедшего 14 декабря и нацеленного на развитие сотрудничества Танзании и Франции в сфере образования, был представлен ряд высших учебных заведений двух стран.

Выступая на встрече Оле Наша подчеркнул, что Франция и Танзания уже долгое время поддерживают дружественные отношения, отметив, что люди, приезжающие работать или учиться в Африку, должны говорить на суахили.

«Как всем известно, друзья должны говорить на одном языке, и как вы хотите, чтобы мы говорили на французском, я прошу, чтобы вы начали преподавание суахили у вас в стране», — заявил Оле Наша, обращаясь к послу Франции в Танзании Фредерику Клавиру.