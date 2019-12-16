Москва, , 15:06 — REGNUM Финансирование программы обеспечения регионов машинами скорой помощи в пригодном состоянии из госбюджета следует проводить более точечно, чтобы помощь получали те регионы, которые в ней нуждается. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

«Проблема у нас с вами со скорыми помощами — отчитались, сказали, что скорые помощи есть. На самом деле, до 60% парк изношен», — заявил Володин.

По его словам, при таких показателях федеральный бюджет «еще долго будет обеспечивать» регионы автомобилями скорой помощи.

«Правильно было бы подойти к этому вопросу точечно, потому что скорые поставляют в регионы, которые сами могут их закупить, учитывая, что их бюджеты-доноры. А правильно было бы оказать поддержку и помощь тем регионам, которые являясь реципиентами, не могут это задачу решить самостоятельно. У нас с вами по ряду регионов устаревшие автомобили составляют до 70% парка. Это никуда не годится», — подчеркнул Володин.