Москва, , 14:52 — REGNUM Госдума до конца недели примет закон о взаимозаменяемости лекарств, доступ к реестру препаратов будет открытым, по интернету. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе заседания Совета законодателей.

«Второе чтение проходит на этой неделе», — сказала Скворцова.

Госдума в октябре в первом чтении приняла законопроект, которым предполагается, в частности, уточнить понятия «референтного лекарственного препарата», «воспроизведенного лекарственного препарата», «взаимозаменяемого лекарственного препарата», а также ввести понятия «оригинального лекарственного препарата», «фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов».

Предполагается установить особенности определения взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных препаратов и предусмотреть возможность пересмотра результатов взаимозаменяемости лекарственных препаратов.

Реестр взаимозаменяемых лекарств будет открытым. Доступ к нему получит каждый пользователь интернета.

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