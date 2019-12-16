Куала-Лумпур, , 14:50 — REGNUM Учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) назвало столицу Малайзии «Всемирной столицей книги — 2020», сообщает Antara.

«Мы рады, что Малайзия выбрана в качестве «Всемирной столицы книги». Различные мероприятия планируется провести не только в Куала-Лумпуре, но и во всех штатах, чтобы и дальше поощрять чтение», — заявил министр образования Малайзии.

Государство нацелено стать самой читающей страной к 2030 году.

По словам министра, с момента начала кампании по развитию чтения в обществе действительно выросла культура любителей книг за счет увеличения финансирования библиотек, даже несмотря на то, что влияние мобильных телефонов не вызывает сомнений.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что может остаться у власти после 2020 года.

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