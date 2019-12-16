Москва, , 14:51 — REGNUM Из-за порывистого ветра в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности с вечера 16 декабря до утра 17 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

С 21:00 16 декабря до 09:00 17 декабря погода будет «потенциально опасна» из-за сильного порывистого ветра.

Ранее «жёлтый» уровень опасности объявляли 15 декабря и продлевали до 16:00 16 декабря в связи с возможностью образования гололеда.

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