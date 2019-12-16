Барнаул, , 14:47 — REGNUM Пестициды очень широко распространены и без них не может обходиться современное сельскохозяйственное производство, поэтому неудивительно, что они обнаруживаются в различных органических продуктах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Комментируя итоги исследования 24 органических продуктов, которое провело Роскачество, он пояснил:

«Превышение допустимых концентраций пестицидов в продуктах чревато увеличением риска возникновения разнообразных заболеваний, в том числе онкологических. Впрочем, такие ситуации сейчас крайне редки. Кроме того, концентрация пестицидов падает в результате обработки продуктов в процессе приготовления пищи. К примеру, даже обычное мытье фруктов или овощей проточной водой приводит к резкому снижению уровня пестицидов. Что касается исследований, проведенных Роскачеством, то, предположу, что навряд ли были выявлены опасные для здоровья концентрации пестицидов. Однако я бы все равно оценил результаты работы Роскачества как положительные. Совершенно ясно, что мы можем быть уверены в том, что безопасность продуктов питания в нашей стране находится под строгим контролем».

Напомним, ранее РБК обнародовало исследование Роскачества, согласно которому среди продуктов, промаркированных как органические, содержались пестициды.

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