Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM В Свердловской области налицо недостаток врачей и педагогов вместе с избытком представителей некоторых других профессий. Об этом заявила спикер свердловского законодательного собрания Людмила Бабушкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.

Бабушкина выступила на заседании в Совете законодателей при Совете Федерации, где обратила внимание на кадровые сложности региона.

В частности, из 47 самых востребованных профессий области 19 приходится на врачей. Также большой дефицит наблюдается в педагогических специальностях: не хватает как логопедов и воспитателей в детских садах, так и преподавателей высших учебных заведений.

При этом в регионе наблюдается избыток юристов, экономистов, бухгалтеров и менеджеров, добавила Бабушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области выросла смертность из-за проблем с обеспеченностью врачами. На 100 тысяч жителей региона имеется лишь 28 медицинских специалистов, что резко меньше общероссийского показателя (более 37,6 врачей на 100 тысяч).

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выросла смертность из-за дефицита медиков