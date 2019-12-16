Ташкент, , 14:35 — REGNUM Новый предмет «Воспитание» в 1−9 классах школ Узбекистана планируется начать внедрять с 2020—2021 учебного года, сообщает 16 декабря издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства республики.

Планируется, что единый предмет «Воспитание» объединит несколько дисциплин: «Правила приличия», «Чувство Родины», «Основы национальной идеи и духовности» и «История мировых религий». В старших классах новый предмет будет вводиться в 2021—2022 учебном году.

Государственные образовательные стандарты и учебные программы по предмету «Воспитание» разработают и утвердят специалисты министерства народного образования. Испытание учебников запланировано на апрель-май 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на совещании по вопросам развития народного образования и предложил внедрить в школах предмет «Воспитание».

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