Москва, , 14:27 — REGNUM Ряд экспертов считают, что чай не относится к тем продуктам, которые традиционно выращивают с использованием пестицидов, ускоряя таким образом вызревание и увеличивая урожайность. Но вред от пестицидов признают все, заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя исследование Роскачество на наличие пестицидов в продуктах.

Так, в чае из Шри-Ланки содержался гексахлорбензол, который по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях запрещен во всем мире, так как считается политропным ядом, который воздействует на печень, сердце и центральную нервную систему. А в «Мацесте» выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.

«По мнению специалистов, вероятней всего, пестициды использовались на почвах, где выращивается чай, ранее, но не успели со временем разложиться.

Впрочем, последнее обстоятельство не должно радовать или как-то обнадеживать потребителей — вне зависимости от того, каким образом пестициды попали в конечную продукцию, они являются весьма опасными ядовитыми веществами.

Так что, вероятнее всего, в ближайшее время со стороны Роскачества и (или) иных контролирующих органов последуют соответствующие решения, ограничивающие возможность попадания данных продуктов на столы к российским гражданам», — полагает эксперт.

Как сообщало, исследование 24 органических продуктов провело Роскачество. В двух образцах — российском и шриланкийском чае — обнаружены пестициды.

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