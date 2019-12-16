Владикавказ, , 14:25 — REGNUM СМИ раскрыли подробности уголовного дела, фигурантом которого стала бывший прокурор из Северной Осетии Ольга Швецова. Подозреваемая якобы «заказала» главарю бандгруппы Аслану Гагиеву (Джако) убийство своего родственника — следователя СКР, а осуществил «заказ» бывший сотрудник МВД, пишет «КоммерсантЪ».

По данным информагентства, Ольга Швецова на днях уволилась из органов прокуратуры Северной Осетии и планировала покинуть Россию, оформив себе визу в Германию на один год. Женщину задержали в аэропорту Беслана при попытке вылететь в Москву.

О самой Швецовой известно, что она служила в органах прокуратуры в течение более 30 лет, с 1984 года. В Северную Осетию перевелась с Сахалина, работая сначала в МВД, а затем снова в прокуратуре. Она — полковник юстиции, награждена не одной ведомственной наградой.

Убитый следователь Александр Леонов являлся бывшим мужем сестры Швецовой. Причиной, по которой экс-прокурор решила избавиться от него, обратившись к криминальному авторитету, стали неприязненные отношения, связанные с разводом и разделом имущества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

По данным «Коммерсанта», непосредственно в убийстве были задействованы сотрудники полиции МВД Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Щвецова была задержана 14 декабря 2019 года. В настоящее время суд вынес решение об ее аресте на один месяц.

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