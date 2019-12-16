Москва, , 14:24 — REGNUM Активные граждане могут принять участие в акции по выявлению не соответствующего требованиям безопасности аварийного освещения, в том числе указателей в магазинах, школах, больницах, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других общественных местах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фотографии предлагается размещать в соцсетях, добавив хештег #черная метка, либо отправить по электронной почте в адрес общественного движения «Честный свет». Волонтеров просят предоставить дополнительную информацию: фото контактной информации юридического лица, а также указать фактический адрес объекта, где найдены нарушения. Данные также можно самостоятельно направить в МЧС, заполнив специальную форму на сайте министерства.

За последние десять лет в Россию было завезено и установлено на различных объектах более 1 млн световых указателей (в комплекте со знаками безопасности), не соответствующих стандартам, в частности ГОСТ 12.4.026−2015 (Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная), отметили в Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе.

Аварийное освещение жизненно важно в школах, больницах, любых объектах массового скопления людей. В кемеровской «Зимней вишне» световые указатели не работали.