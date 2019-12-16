Майкоп, , 14:38 — REGNUM Собственный поисково-спасательный отряд (ПСО) «Лиза Алерт» формируется в Адыгее. Сейчас региональный отряд всероссийского волонтерского движения по поиску пропавших людей насчитывает около ста добровольцев, пишет портал «Юга.ру».

В республике открыт набор по таким направлениям, как волонтеры-поисковики и волонтеры-лекторы. В последнем случае предпочтение отдают студентам факультетов педагогики и психологии. Они должны будут проводить профилактическую работу с выездом в школы: читать лекции, проводить тематические семинары.

По словам руководителя ПСО «Лиза Алерт» в Адыгее Николая Бронского, решение о создании регионального отряда было принято после организации поисков пропавшей школьницы из Майкопа Дарьи Шопиной. Ее тело, напомним, было найдено 5 ноября — спустя полгода после пропажи. Убийца тщательно спрятал тело в труднодоступной местности, из-за чего его долго не удавалось найти. В поисках девочки активное участие приняли и волонтеры.

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Напомним, ПСО «Лиза Алерт» был создан в октябре 2010 года. Отряд назван в честь четырехлетней Лизы Фомкиной из Орехово-Зуево, пропавшей в сентябре того года. Ее тело нашли спустя десять дней в лесу — девочка умерла от переохлаждения. В настоящее время «Лиза Алерт» — это некоммерческое объединение, ставящее своей задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших людей.