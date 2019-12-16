Горно-Алтайск, , 14:20 — REGNUM Жители Горного Алтая, возможно, не пойдут на работу 31 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на еженедельной планёрке глава республики Олег Хорохордин напомнил, что часть регионов России уже решили сделать этот день выходным.

«В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на субботу, 28 декабря», — отметили в правительстве.

Напомним, в перечень регионов, перенесших выходной день с 28 декабря на 31-е число вошли Бурятия и Хакасия. Однако там это касается лишь работников республиканских госучреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти.

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