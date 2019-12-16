Москва, , 14:20 — REGNUM Приговор обвиняемому в мошенничестве бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову будет объявлен 16 декабря. Заседание состоится в Басманном суде Москвы.

Сторона обвинения просит отправить экс-министра в колонию на 14 лет, запретить ему работать в госструктурах и назначить штраф в размере 1 млн рублей.

В деле Кузнецова 22 преступных эпизода, это мошенничества, растрата и отмывание средств. По версии следствия, Кузнецов и его сообщники присвоили 14 млрд рублей.

На имущество Кузнецова, в том числе парижскую квартиру, недвижимость в Сен-Тропе и Куршавеле и произведения искусства, наложен арест. Его бывшая жена Жанна Булах скрывается от правосудия за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузнецов был выдан России французскими властями. Свою вину он признал.

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