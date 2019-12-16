Красногорск, , 14:45 — REGNUM В Подмосковье завершается приемка работ по ремонту 468 региональных дорог. Об этом заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на заседании комиссии совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мособлдумы.

По словам Брынцалова, план по ремонту региональных дорог на 2019 год выполнен полностью. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Подмосковье отремонтировали 1640 км дорожного полотна. Также в Московской области построили 38 км новых дорог, три развязки, два путепровода и запущено движение на транспортной развязке на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске.

Спикер Мособлдумы добавил, что в 2019 году в регионе провели 316 км линий наружного освещения, построили 235 км тротуаров, установили 341 км дородных ограждений, 400 светофоров, 12 тыс. дорожных знаков и ввели в эксплуатацию 246 комплексов фотовидеофиксации.

«Все основные показатели были нами достигнуты. В 2020 году мы продолжим эту работу. Мособлдума заложила в бюджете на развитие дорожно-транспортного комплекса региона в 2020 году порядка 87 млрд рублей», — заявил Игорь Брынцалов.