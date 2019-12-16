Киншаса, , 14:23 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДР Конго) участились случаи заражения лихорадкой Эбола, так как работники здравоохранения остаются в значительной степени отрезанными от вспышек болезни, поскольку местные боевики совершают регулярные нападения на медицинские центры. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за неделю до 10 декабря в провинциях Северное Киву и Итури было подтверждено 27 новых случаев заражения Эболой, в то время как в среднем за последние три недели до этого было отмечено только семь новых заражений.

Напомним, что боевики в восточном ДР Конго убили четырех врачей и ранили еще четверых в результате нападений на два центра реагирования на Эболу две недели назад, что, по словам экспертов, является серьезным ударом по усилиям по сдерживанию эпидемии.

«Отсутствие безопасности является одной из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся, поскольку она не позволяет нам (охватить) общины, чтобы защитить их от лихорадки Эбола», — сказал на брифинге в Женеве Мишель Яо, глава центра ВОЗ по реагированию на инциденты.

По его словам, вертолет будет использоваться в качестве воздушного моста для переправки эпидемиологов и специалистов по вакцинации в небезопасные районы. Их возвращение будет организовано в тот же день, добавил Яо.

«Когда мы не можем получить доступ к сообществу, мы не можем проводить эпидемиологический надзор, включая вакцинацию, которая является одним из ключевых нововведений, которые действительно помогают нам остановить распространение болезни», — сказал Яо.

По данным ВОЗ, во второй по величине эпидемии Эболы в мире, объявленной в августе 2018 года, было зарегистрировано 3340 случаев заболевания, в том числе 2210 из них — с летальным исходом.