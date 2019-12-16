Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, готов рассмотреть любую сумму, которую могут потребовать родители погибшей девушки в гражданском иске на возмещении морального вреда. Об этом журналистам 16 декабря рассказал адвокат обвиняемого Александр Почуев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева заявляла, что сумма иска о возмещении морального вреда может составить не менее 10 млн рублей.

«Судебная практика показывает, как правило, подобные гражданские иски удовлетворяют в размере 2−3 миллионов рублей. Если родители потребуют 10 миллионов рублей, мы готовы рассмотреть», — сказал адвокат историка.

По словам Почуева, личных средств у Соколова нет, но покрывать моральный вред он будет за счет продажи личного имущества.

Напомним, 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина застрелил ее из обреза в ночь на 8 ноября, после чего расчленил тело и выбросил в реку Мойку.

В настоящий момент Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в одной из московских клиник. Она продлится не более 30 дней, если не будет дополнительных ходатайств.

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Сегодня, 16 декабря, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о домашнем аресте и оставил Соколова под стражей по 8 января 2020 года.

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