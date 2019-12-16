Барнаул, , 14:14 — REGNUM Комментируя данные о том, что граждане России направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») отметил, что в его семье на еду тратится не больше 10%, и на то есть свой «секрет»:

»Доля расходов на покупку продуктов питания может быть индикатором благосостояния жителей. С ростом доходов населения эта доля будет неуклонно снижаться. Что касается расходов на питание в бюджете моей семьи, то они гораздо меньше среднероссийских и ориентировочно составляют не больше 10%. Этому есть причина: проживающие в деревне родственники регулярно снабжают продуктами натурального хозяйства. При отсутствии такой поддержки расходы на продукты питания составили бы, вероятно, около 20%», — отметил Павел Шумихин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РИА Новости озвучили итоги исследования, согласно которому почти треть доходов граждане России тратят на продовольствие.

Читайте также: Дорогая еда или низкие доходы: кто в России работает «за еду» — трансляция