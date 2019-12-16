Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Родители подростка, пытавшегося покончить жизнь самоубийством в Тбилиси, обвинили сотрудников полиции в том, что они «давили на него», чем и спровоцировали попытку суицида. Данное обвинение 16 декабря опровергла на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цициашвили, сообщает информационный портал «Грузия Online».

«По существующей у нас информации, никакого давления в полицейском участке не осуществлялось, — сказала она. — Вместе с тем, как я уже отметила, мы активно сотрудничаем со Службой государственного инспектора, и запрошенные материалы уже предоставлены ей».

Цициашвили также отметила, что родители в обоих случаях присутствовали во время общения сотрудников правоохранительных органов с несовершеннолетним. Она подчеркнула, что во время первой беседы мать подростка сама активно принимала участие в ней. Также замминистра указала на разногласия, которые возникали между матерью и ее сыном.

Стоит отметить, что попытка суицида 15-летниего школьника произошла 12 декабря в Тбилиси. В результате он впал в кому.