Невинномысск, Ставропольский край, , 14:07 — REGNUM Мировой рекорд по самой массовой планке установили жители города Невинномысска в Ставропольском крае. Это физическое упражнение одновременно, на протяжении одной минуты, выполнили почти 4,6 тыс. человек, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

«Такое число участников могло поместиться только на самом большом дорожном сооружении города — на новом путепроводе. Заодно проверили на прочность объект, который хотим запустить до конца года», — прокомментировал губернатор.

В пресс-службе администрации Невинномысска сообщили, что к акции присоседились жители города и представители других населенных пунктов. Так, в установлении мирового рекорда заочно поучаствовал школьник Марк, который находится в Кургане на оперативном лечении. Он разместил у себя в Instagram ролик, где он стоит в планке, сопроводив пост надписью: «Всего-то 2600 км до моста не дошел».

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