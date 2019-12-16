Самара, , 14:04 — REGNUM Сотрудников администрации Самары подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, 12 декабря текущего года чиновник из отдела архитектуры администрации Железнодорожного внутригородского района Самары передал начальнику отдела муниципального земельного и лесного контроля администрации Ленинского внутригородского района Самары 60 тысяч рублей. Следователи считают, что за эти деньги начальник должен был покровительствовать и не привлекать к административной ответственности руководство автомойки, которая работала в Железнодорожном районе Самары, за несовпадение границ земельного участка с находящимся на нем строением.

По данному факту в отношении чиновника отдела архитектуры было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ.

В отношении начальника отдела муниципального земельного и лесного контроля было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.