Калуга, 16 декабря 2019, 14:02 — REGNUM Калужская область впервые за много лет может провалить план по призыву молодежи в ряды Вооруженных Сил. Сегодня регион не выполняет федеральное задание по призыву на 67 человек. При том, что в 2019 году заданная планка по армейскому призыву не превышает традиционных показателей. Об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Призывники отправляются на ратную службу.
Призывники отправляются на ратную службу.
Gtrk-kaluga.ru

Больше всего призывников — 30 человек — недодала Калуга. В то же время, по данным военного комиссариата, от призыва сейчас уклоняются 150 человек. Не лучше ситуация с армейским призывом в Обнинске, а также в Кировском, Людиновском, Бабынинском и Малоярославецком районах. На заседании правительства губернатор Анатолий Артамонов поручил своему заместителю Василию Быкадорову лично заняться этим вопросом, посетить все муниципалитеты и разобраться пофамильно с каждым молодым человеком.

«Я не пойму, что там произошло. Планы, завышенные стали брать? Или работа несистемно проводится? Что случилось? 15 лет такого не было. Это первая ласточка. Значит, что-то произошло. Не хватало нам еще в 90-е вернуться, когда облавы устраивали. Разберитесь и через неделю доложите», — сказал Анатолий Артамонов.

С тем, что именно случилось, по словам Василия Быкадорова, сейчас разбираются, а меры для того, чтобы найти тех, кто не явился в военкоматы, проигнорировав повестки, принимаются, но завышенные планы здесь точно не при чём, заверил Быкадоров калужского губернатора.

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