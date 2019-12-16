Калуга, , 14:02 — REGNUM Калужская область впервые за много лет может провалить план по призыву молодежи в ряды Вооруженных Сил. Сегодня регион не выполняет федеральное задание по призыву на 67 человек. При том, что в 2019 году заданная планка по армейскому призыву не превышает традиционных показателей. Об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Призывники отправляются на ратную службу. Gtrk-kaluga.ru

Больше всего призывников — 30 человек — недодала Калуга. В то же время, по данным военного комиссариата, от призыва сейчас уклоняются 150 человек. Не лучше ситуация с армейским призывом в Обнинске, а также в Кировском, Людиновском, Бабынинском и Малоярославецком районах. На заседании правительства губернатор Анатолий Артамонов поручил своему заместителю Василию Быкадорову лично заняться этим вопросом, посетить все муниципалитеты и разобраться пофамильно с каждым молодым человеком.

«Я не пойму, что там произошло. Планы, завышенные стали брать? Или работа несистемно проводится? Что случилось? 15 лет такого не было. Это первая ласточка. Значит, что-то произошло. Не хватало нам еще в 90-е вернуться, когда облавы устраивали. Разберитесь и через неделю доложите», — сказал Анатолий Артамонов.

С тем, что именно случилось, по словам Василия Быкадорова, сейчас разбираются, а меры для того, чтобы найти тех, кто не явился в военкоматы, проигнорировав повестки, принимаются, но завышенные планы здесь точно не при чём, заверил Быкадоров калужского губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: 15 калужских призывников почти пять лет избегают встреч с сотрудниками военкоматов