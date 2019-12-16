Магас, , 13:39 — REGNUM Субъекты Северного Кавказа оказались внизу рейтинга по доле затрат на питание из общей суммы расходов семей. Так, жители Ингушетии тратят на еду почти 58% доходов, а Дагестана — около 54%. Такие выводы сделали эксперты РИА Рейтинг, пишет РИА Новости.

Эти показатели значительно превышают среднероссийский уровень трат на еду, который составил по итогам 2018 года около 30,2%. В исследовании отмечается также, что меньше среднего тратят на еду москвичи — 24,5%, а также жители Татарии (21,8%) и Югры (23,1%).

При этом эксперты связывают сумму затрат на питание не только с благосостоянием жителей, но и с ценами на продовольственные продукты в регионе.

Стоит отметить, что субъекты Северного Кавказа уже не один год находятся в депрессивном состоянии в плане доходов и уровня жизни населения. Так, в июне 2019 года министр труда Максим Топилин назвал Ингушетию одним из двух субъектов (наряду с Тувой), в котором большая часть населения живет за чертой бедности.

Читайте также: Ситуация с безработицей на Северном Кавказе — худшая в РФ

Кроме того, эта республика является долгое время антилидером по уровню безработицы. По итогам июня-августа 2019 года он составил в субъекте 26,2%.

Читайте также: Топилин назвал Ингушетию одним из двух самых бедных регионов России

Ингушетия также заняла 79 место в рейтинге регионов, где проживают наименее обеспеченные семьи с детьми. Так, у семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается в месяц максимум 12 159 рублей.

Читайте также: Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе