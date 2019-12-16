Бишкек, , 13:38 — REGNUM Международные доноры прекращают финансирование программ по противодействию эпидемии туберкулеза в Киргизии. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев, передает «24.kg».

По его словам, в скором времени государству придется выделять на эти цели деньги из бюджета страны.

При этом Султангазиев отметил, что помимо отсутствия в казне необходимых финансов, еще одной проблемой является отсутствие механизмов для реализации госпрограммы по борьбе с туберкулезом.

Глава ассоциации подчеркнул, что деньги потребуются не только на приобретение лекарственных препаратов и диагностических тестов, обучение врачей и разработку нормативных документов, но даже на социальное сопровождение и питание больных.

Причем только на последние два пункта из того списка нужно будет ежегодно выделять не менее $5 млн (около 313 млн рублей).

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