Лондон, , 13:26 — REGNUM На аукционе Just Whisky в Шотландии продали самую большую бутылку виски в мире, сообщает 16 декабря BBC.

https://twitter.com/BBCNorthEast/status/1206479159410778112

Отмечается, что высота бутылки составляет 1,5 метра, емкость — 105,3 литра. Она была изготовлена в 2009 году, выставлена в Шотландском центре наследия виски в Эдинбурге и оценена в $6,6 тыс. На аукционе ее приобрели за $20 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в Южной Корее прошел первый аукцион виски, бутылка 72-летнего односолодового шотландского виски Macallan Genesis Decanter, выпущенная ограниченным тиражом, ушла с молотка за 150 млн вон (около $131 183). Стартовая цена за бутылку элитного виски составила 70 млн вон (около $61 218).

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