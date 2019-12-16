Оренбург, , 13:27 — REGNUM В Оренбурге активные общественники решили организовать совместный просмотр пресс-конференции Владимира Путина, которая запланирована на 19 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Совместный просмотр пресс-конференции президента состоится в здании областной библиотеки им. Н.К. Крупской. Для участия в мероприятии приглашены сопредседатели и члены регионального штаба ОНФ, представители некоммерческих организаций, волонтёры, политологи, социологи, журналисты, чиновники.

Напомним, Владимир Путин проведёт «большую» пресс-конференцию 19 декабря в Центре международной торговли. На мероприятие аккредитовались почти 2 тыс. представителей СМИ.

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