Москва, , 13:26 — REGNUM Завершена реконструкция Большого Москворецкого моста столицы. Об этом 16 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Большой Москворецкий — один из самых знаковых мостов Москвы. Прослужил больше 80 лет. За это время на нем не было серьёзных капитальных работ, и он пришел в аварийное состояние. Долго к нему боялись приступить, но в итоге мы приняли решение о полной реконструкции моста», — сказал Собянин.

По его словам, провести работы удалось в два раза быстрее нормативных сроков. Благодаря проведённой реконструкции следующий ремонт на мосту нужно будет проводить только через 25 лет, а возможно, что и намного позже.

«Была поставлена задача в кратчайшие сроки провести реконструкцию. Такие работы были проведены за 15 месяцев. Мост по сути дела разобрали и собрали заново, заменив или упрочнив основные несущие конструкции. И сегодня мост в полном объёме возвращается для службы городу. Срок службы моста продлён еще на 100 лет», — заявил Собянин.

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