Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд отказался изменить меру пресечения историку Олегу Соколову и выпустить его из-под стражи, назначив домашний арест.

Адвокат историка, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попытался оспорить решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга на избранную меру пресечения в виде ареста, сославшись на то, что его подзащитный мог оговорить себя. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом адвокат Александр Почуев заявил во время заседания 16 декабря в городском суде Петербурга.

Также адвокат просил изменить меру пресечения в связи с тем, что у Соколова остались престарелые родители, которым требуется постоянный уход на дому.

«Я, как юрист, понимаю, что всё направлено против удовлетворения моей жалобы, и мой клиент сам возражает от избрания более мягкой меры пресечения, но, в то же время, в этом деле много вопросов, и самооговор окончательно не исключен. Мы должны отстаивать права клиента всеми законными способами», — сказал Почуев.

По словам адвоката, помимо самооговора, еще один фактор в пользу домашнего ареста — престарелые родители Соколова, которые в виду своего возраста нуждаются в постоянном уходе. Поэтому защитник настаивает на переводе Соколова под домашний арест, который он будет проводить в квартире своих родителей.

«Следственные действия в Петербурге завершены, фактически повлиять на ход расследования он не сможет», — отметил Почуев.

В свою очередь прокурор счел пересмотр меры пресечения нецелесообразным и попросил суд не изменять меру пресечения Олегу Соколову.

Суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в удовлетворении ходатайства защиты.

Напомним, 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве своей сожительницы 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего разрубил тело на части и выбросил в реку Мойку.

В настоящий момент Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в одной из московских клиник. Она продлится не более 30 дней, если не будет дополнительных ходатайств.

Читайте ранее в этом сюжете: Историк Соколов пошел на убийство накануне подачи заявления в ЗАГС — версия