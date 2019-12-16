Москва, , 13:14 — REGNUM В России необходим закон о профилактике семейно-бытового насилия. Такого мнения придерживается большинство (70%) жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«При этом женщины чаще отвечали положительно, нежели мужчины (80% женщин против 57% мужчин). Почти каждый пятый опрошенный (17%) заявил о маловажности данного вопроса», — говорится в сообщении центра.

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Отметим, что, согласно опросу, подавляющее большинство (90%) считает домашнее насилие недопустимым и неприемлемым. 78% респондентов назвали тему домашнего насилия важной для России, причём женщины проявили больше единодушия (87%), чем мужчины. Об этом вопросе не задумывался почти каждый пятый житель страны (12%).

40% опрошенных граждан сообщили, что в знакомых им семьях были случаи побоев или применения силы. Остальные 58% о подобных эпизодах ничего не слышали.

Как сообщало ИА REGNUM, проект закона размещён на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения. Под текстом документа оставлено более 10 тыс. комментариев, подавляющее большинство из которых — против принятия данного закона в России.