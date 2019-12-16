Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 13:10 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Он признан виновным в коррупционных преступлениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Экс-полицейскому инкриминировали получение взятки и мошенничество с использованием служебного положения. По данным суда, бывший правоохранитель получил взятку от иностранца взятку в размере 15 тыс. рублей и 30 тыс. рублей за незаконное оформление права на временное проживание.

После проведенной служебной проверки полицейский был уволен по отрицательным мотивам.

Суд оштрафовал коррупционера на 850 тыс. рублей. Также бывший сотрудник ОВД лишен звания «капитан полиции». Ему запрещено в течении двух лет занимать должности в правоохранительных органах. Приговор суда в законную силу не вступил.