Краснодар, , 13:10 — REGNUM Самострой, расположившийся в «Городскому саду» Краснодара, сносят, работы начались утром 16 декабря, сообщила пресс-служба мэрии. Речь идёт о двухэтажном здании площадью в 1,4 тыс. кв. м, ранее решение о его демонтаже вынес суд, однако собственник его не исполнил, и снос был организован городскими властями.

Как пояснил начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий, строения и земельный участок находились в аренде у физического лица, который без разрешительных документов начал строительство здания под торгово-оздоровительный комплекс. Площадь здания вышла за границы арендованного участка более чем на 25 м, «фактически, это захват территории парка».

"Только из «Городского сада» мы уже убрали несколько таких строений, и от этого, конечно, парк только выигрывает: это дополнительная территория, которую после сноса приведем в порядок, и она станет благоустроенной территорией парка», — прокомментировал глава города Евгений Первышов.

Полностью снести здание и расчистить площадку планируется до конца 2019 года. В мэрии также напомнили, что в июне этого года в «Городском саду» снесли кафе «Шёлковый путь», а в августе демонтировали летнее кафе «Каскад».