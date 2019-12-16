Сухум, , 13:18 — REGNUM Более 40 тысяч различных стрельб выполнили военнослужащие российской военной базы в Абхазии за 10 месяцев. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России.

Как сообщили в ЮВО, стрельбы проводились на полигонах Цабал, Гудаута и Нагвалоу. Военнослужащие отрабатывали навыки стрельбы из стрелкового оружия, орудий боевой техники, танков, минометов, средств артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град». Расстояние до целей, по которым велась стрельба, составляло от 100 метров до 40 километров.

Сообщается, что около половины стрельб велось в ночное время. Всего было потрачено около трех миллионов боеприпасов.

Напомним, 8 декабря стало известно, что на российскую военную базу в Абхазии новобранцы приняли присягу.