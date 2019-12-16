Москва, , 12:58 — REGNUM В Госдуме обратили внимание на реакцию чиновников при вручении главе одного из районов Нижегородской области банки вазелина.

«Во всей этой истории мне непонятна реакция чиновников — все улыбаются и хлопают в ладоши», — отметил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Вадим Булавинов («Единая Россия») вручил главе Балахнинского района Алексею Левковичу банку с вазелином на открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область). По словам Булавинова, вазелином можно смазывать и языки, которые «много врут».

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