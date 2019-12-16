Санкт-Петербург, 16 декабря 2019, 12:58 — REGNUM В одном из кафетериев Государственного Русского музея клиентам вместе с купленным кофе выдают шоколадки с изображением Иосифа Сталина. Об этом рассказал пользователь Facebook Вадим Фиалко, снабдивший свой пост подтверждающей фотографией.

Сталин на обертке шоколадки (цитата со страницы Вадима Фиалко)
Сталин на обертке шоколадки (цитата со страницы Вадима Фиалко)
Facebook.com/vadim.fialko

«Театр начинается с вешалки, ну, а Русский музей начался для нас с кафетерия. И сумел произвести неизгладимое впечатление. Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался. Когда увидел, то … обалдел», — написал Фиалко.

Неожиданный «презент», судя по приложенным билетам, был выдан клиенту 15 декабря при посещении выставки Ильи Репина в Корпусе Бенуа Русского музея.

Петербургскому изданию «Фонтанка» в музее пояснили, что шоколад из серии «Лица России» закупили работающие в здании арендаторы, и эта закупка не была согласована с музеем. В администрации пообещали убрать «Сталина» из кафе.

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