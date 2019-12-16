Токио, , 12:55 — REGNUM В Японии бывшего заместителя министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Хидеаки Кумазаву приговорили к шести годам тюрьмы за убийство сына, об этом 16 декабря сообщает Associated Press.

По данным следствия, чиновник убил своего 44-летнего сына, нанеся ему несколько ранений. Преступление было совершено в июне 2019 года в Токио. Мужчина скончался от потери крови.

Кумазаву сразу вызвал полицию и дал признательные показания. Столь мягкое наказание было обусловлено специфическими обстоятельствами дела.

Сын бывшего политика имел психологические проблемы, он жестоко обращался со своей матерью. Какое-то время суд даже запретил им находится рядом. За неделю до убийства он вернулся в родительский дом и продолжил прежнее поведения, угрожая убить отца.

Адвокаты Кумазавы настаивали на условном сроке, отмечая, что убийство было совершено в следствии самообороны.

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