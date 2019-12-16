Махачкала, , 12:59 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о награждении муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева церковным орденом Славы и Чести. Поводом для этого стало 60-летие муфтия и 25-летие единого муфтията республики, пишет 16 декабря «Интерфакс-Религия».

По словам члена экспертного совета по взаимодействию с исламским миром при патриархе Романа Силантьева, присуждение ордена Ахмаду Абдуллаеву говорит об оценке Русской православной церкви заслуг духовного лидера дагестанцев.

«Мы знаем, какой вклад внес Ахмад-афанди в защиту Дагестана от террористов, как рисковал жизнью и терял сподвижников. Он помогал сохранить православную общину республики и всегда откликался на призывы о помощи», — сказал Силантьев.

Напомним, орден Славы и Чести учрежден в марте 2004 года и в настоящее время является одной из высших наград РПЦ. Его кавалерами в разные годы становились президент России Владимир Путин, бывший председатель Госсовета Кубы Фидель Кастро, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и некоторые другие.

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