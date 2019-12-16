Нур-Султан, , 12:50 — REGNUM Премию ЮНЕСКО Wenhui Award 2019 вручили председателю правления автономной организации образования (АОО) «Назарбаев интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой, сообщили 16 декабря в пресс-службе организации.

Церемония вручения премии состоялась в китайском городе Цзинане. Глава «Назарбаев интеллектуальных школ» получила диплом и сертификат на $20 тыс. на реализацию представленного проекта.

Премия присуждена казахстанским школам за успешные партнерские отношения между университетами и школами. На премию также были номинированы лучшие университеты Австралии, Китая, Малайзии и Шри-Ланки.

Отметим, премия ЮНЕСКО Wenhui Award на развитие партнерских отношений между университетами и школами в продвижении повестки дня «Образование-2030».

Читайте также: Президент АОО «Назарбаев университет» возглавил «Цеснабанк»