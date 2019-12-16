Новороссийск, Краснодарский край, , 12:43 — REGNUM Партию обуви под маркой Chanel изъяли таможенники в морском порте «Новороссийск» — товары прибыли в РФ из Турции, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе Южного таможенного управления. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

Декларация на товары из Турции была подана обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в РФ. Всего в контейнере находилось более пяти тысяч пар обуви.

«Должностными лицами Новороссийского западного таможенного поста был проведен таможенный досмотр товара, в результате которого было установлено, что часть товара — 32 пары кроссовок — имеет маркировку на подошве и эмблему на боковой части верха обуви в форме двух букв «С» с взаимным пересечением, одна из которых развернута в противоположную сторону, предположительно обладающих признаками контрафактных. Представителю правообладателя товарного знака «Chanel» направили запрос с целью получения информации о нарушении прав владельца», — сообщил начальник отдела таможенного досмотра Новороссийского западного таможенного поста Владимир Смыгин.

Представитель правообладателя подтвердил, что товарный знак был использован незаконно, общую сумму ущерба от возможной реализации продукции правообладатель оценил в 1,6 млн рублей. Решением Арбитражного суда Краснодарского края российская компания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ и заплатит штраф в 50 тыс. рублей. Контрафактный товар будет конфискован и уничтожен.