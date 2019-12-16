Новороссийск, Краснодарский край, 16 декабря 2019, 12:43 — REGNUM Партию обуви под маркой Chanel изъяли таможенники в морском порте «Новороссийск» — товары прибыли в РФ из Турции, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе Южного таможенного управления. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.
Декларация на товары из Турции была подана обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в РФ. Всего в контейнере находилось более пяти тысяч пар обуви.
Представитель правообладателя подтвердил, что товарный знак был использован незаконно, общую сумму ущерба от возможной реализации продукции правообладатель оценил в 1,6 млн рублей. Решением Арбитражного суда Краснодарского края российская компания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ и заплатит штраф в 50 тыс. рублей. Контрафактный товар будет конфискован и уничтожен.