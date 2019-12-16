Калуга, , 12:49 — REGNUM Свыше 1600 работ, среди которых рисунки, поделки из различных материалов, вышивка и лепка представлена на открывшейся в калужском театре юного зрителя областной выставке детского творчества «Христос Рождается, славите!», сообщили 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии. По многолетней традиции выставку открыл митрополит Калужский и Боровский Климент.

«Каждый раз выставка меня поражает, каждая становится уникальной. Ведь работы, сделанные детскими руками, очень искренние, трогательные. Каждая отражает любовь, веру, отражает виденье нашего мира ребёнком. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь здесь, ведь каждая работа особенна по-своему», — сказал митрополит Климент.

После церемонии открытия выставки и вручения грамот, детям и взрослым показали спектакль «Финист — ясный сокол». Выставки детского творчества, посвящённые Рождеству, проводятся в Калуге ежегодно с 1998 года в рамках программы «Православие, культура и дети». В рождественской выставке принимают участие учащиеся воскресных школ, детских школ искусств, детских садов, общеобразовательных школ, детских подростковых центров из всех районов Калужской области.

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