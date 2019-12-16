Ватикан, , 12:42 — REGNUM Духовенство и священнослужители Индонезии выступили на культурном представлении, которое проводилось в Ватикане в Pontificio Collegio Missionario San Paolo Apostolo, сообщает Antara.

Представитель посольства Индонезии в Ватикане Мухаммед Фердиен заявил, что культурное представление должно было распространить индонезийскую культуру среди иностранных общин.

Посол Индонезии при Святейшем престоле Антониус Агус Срионо, открывший представление, отметил, что местное посольство представило три вида индонезийских искусств, а именно музыкальные, танцевальные представления и песни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр религии Индонезии встретился с папой римским Франциском в Ватикане.

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