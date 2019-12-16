Ростов-на-Дону, , 12:41 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону жалуются на несвоевременный вывоз мусора, из-за чего контейнеры стоят переполненные, а отходы разносит ветер. О проблеме горожане сообщают в социальных сетях.

«Пишу с криком о помощи. Я живу в доме на улице Ленина. Во дворе прямо возле подъезда стоят мусорные контейнеры, в которые несут мусор со всех близлежащих частных домов, магазинов — все, кому не лень. Мусор летает по всему двору. Полная антисанитария», — пишет ростовчанка.

По словам жильцов, в доме работает мусоропровод, но его никто не обрабатывает и не дезинфицирует. Управляющая компания на жалобы не реагирует.

ИА REGNUM отмечает, что жалобы на работу регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами поступают от горожан регулярно с начала 2019 года.