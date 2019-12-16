Барнаул, , 12:37 — REGNUM Новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что не видит необходимости в объявлении 31 декабря выходным днём. Инициативу же своих коллег из других регионов он обозначил не иначе, как: «флэшмоб шагает по стране».

«Это же привычное дело, 31-е — рабочий день: увиделись с коллегами, поздравили друг друга, чего-то пожелали», — цитирует Банкфакс слова главы региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением сделать 31 декабря выходным и днём выступили депутаты в Госдуме. Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря уже осуществлён властями Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, а также ряда других регионов России, таких, как Кировская, Курганская, Владимирская и Свердловская области и Крым.

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