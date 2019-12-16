Москва, , 12:29 — REGNUM Роспотребнадзор планирует направить 100 тыс. доз вакцин от кори в Киргизию. Об этом 16 декабря заявила председатель надзорного ведомства Анна Попова на совещании глав служб государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), отвечающих за санитарно-эпидемиологическое сотрудничество.

По её словам, вакцины будут отправлены в ближайшее время при поддержке правительства РФ на безвозмездной основе. Попова отметила, что ситуацию с корью в России остается стабильной.

В частности, по итогам первых девяти месяцев 2019 года заболеваемость составила 27,5 случая на 1 млн человек. На Украине этот показатель в 50 раз превышает российский уровень.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, с января по ноябрь 2019 года корью в мире заболели 440 тыс. человек. Одна из тяжелейших эпидемий зафиксирована в Конго.

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